Ooggetuige: ’Prins Andrew trok haar badpak los en greep haar achterwerk’

Volgens een Amerikaanse rechter, Lewis Kaplan, zal het proces van de civiele zaak van Virginia Giuffre tegen prins Andrew in het najaar van 2022 beginnen. De hele kwestie rond misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, zijn vermeende seksslavin Virginia en de rol van prins Andrew trekt wereldwijd interesse en in Australië is nu de zoveelste documentaire over Epstein verschenen, getiteld: Spotlight: Sex, Lies & Audiotape. Maar wel een docu waarin telecomspecialist Steve Scully voor het eerst tot in detail treedt over wat hij zag op het beruchte ’pedo-eiland’.