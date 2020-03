Blunder NPO: Antoinette duwt Waylon en Willeke weg

En zo zien miljoenen kijkers ineens presentatrice Antoinette Hertsenberg de huiskamer binnenwandelen. „Ja, oké. Ik heb nog twee minuten, jongens, eerst de promo.” Het duurde welgeteld zestien seconden voordat men in de gaten had dat er iets niet pluis was.

Zoals dat gaat op sociale media, en met name op Twitter, werd er ad rem en creatief op het voorval gereageerd. Zo legt journalist Lammert de Bruin een verband met het thuiswerken: „Als je als NPO-eindregisseur thuiswerkt en de peuter zit aan je laptop.”

Een twitteraar grijpt het moment aan om zijn poëtische kant te etaleren: „Samen zijn. Is samen lachen. Samen huilen. Leven door dicht bij Antoinette Hertsenberg te zijn.” Iemand anders grapt: „Radar zijn! Dat wil toch iedereen!”

Ook zijn er tal van kijkers die allesbehalve kunnen lachen om de blooper. Zo schrijft Silvana: „Ik zat er helemaal in totdat er iemand van de regie aan de knoppen zat” en bromt John: „Wie drukt er op een verkeerde knop bij de regie? Wat een rotmoment om dat te doen.”