Rapper Slowthai spuugt niet langer in mond van vreemden

De 26-jarige rapper stond al snel bekend om de verkeerde redenen. Niet om zijn uitmuntende muziek, fantastische rapskills of buitengewone shows. Nee, hij werd bekend omdat hij tijdens een van zijn optredens in de mond van een fan spuugde toen hem dat werd gevraagd.

Toch is hij niet meer van plan ooit nog in de monden van vreemden te spugen. Door de coronapandemie heeft hij geleerd dat ’het een gevaar vormt voor de gezondheid’. Zo vertelt hij in de YouTube show Chicken Shop Date.

Niet alleen heeft hij het afgelopen jaar geleerd over hygiëne, de rapper is dankzij de crisis ook verliefder dan ooit op zijn verloofde. „We hebben een enorme klik. Het is niet zoals wanneer je gewoon een band met iemand hebt en elkaar aan het lachen maakt, vooral in deze tijd. Dit was de echte test. Het was alsof je met iemand opgesloten zit en je elkaar óf wilt vermoorden óf gewoon een leuke tijd hebt samen. Wij hebben veel gelachen en respecteren elkaars ruimte. Ik doe mijn ding en zij het hare.”