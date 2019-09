Ronnie Flex stopt ’hart, ziel en pijn’ in nieuw album

Fans zullen Ronnie een stuk beter leren kennen na het luisteren van het album. „Voor mij is dit het moment van de waarheid. Heb nog nooit zoveel hart ziel & pijn in een project gestopt..”, schrijft de 27-jarige muzikant. De opvolger van Nori wordt naar eigen zeggen zijn „meest persoonlijke album tot nu toe.” In april liet Ronnie ook al doorschemeren bezig te zijn met nieuwe muziek. Destijds zei hij ook al dat zijn vierde studioplaat „bijna af” was.

Ronnie bracht in 2014 zijn debuutalbum uit, De nacht is nog jong, net als wij voor altijd. Daarna volgden Rémi (2017) en Nori (2018), die allebei de eerste plek in de Album Top 100 bereikten.