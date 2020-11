Jennifer Lopez zag het tijdens corona ’even niet meer zitten’

„Ik denk dat iedereen wel zulke momenten heeft gekend de afgelopen maanden. Dat je down was en bang was voor dat wat er nog zou komen. Er zijn echt momenten geweest waarop ik het even niet meer zag zitten”, aldus Jennifer.

Wat Lopez vooral raakte was toen haar 12-jarige dochter Emme huilend bij haar in bed kwam liggen. „Ze zei dat ze haar vriendjes en vriendinnetjes zo miste. Ze vroeg zich af waarom dit zomaar in iedereens leven gebeurde. In die periode gebeurde er ook veel hier. Er waren protesten aan de gang na de dood van George Floyd en dat hebben ze natuurlijk meegekregen. Dat was heftig.”