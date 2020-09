Weer auto's in brand voor huis volkszanger René Karst

De zanger werd gewekt door een autoalarm, zo meldt Dagblad van het Noorden.

Op dat moment stond het dak van de aanbouw van zijn huis aan de Raadhuisstraat ook al in brand.

In mei werd de Mercedes van René Karst, bekend van de nummers ’Liever te dik in de kist’ en '’Atje voor de Sfeer'’ ook in brand gestoken. Die zaak is nog altijd niet opgelost.