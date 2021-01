Muziekproducent Phil Spector (81) overleden

Bij de 81-jarige Spector werd enkele weken geleden al corona vastgesteld. Hij lag een tijdje in het ziekenhuis waarna zijn gezondheid genoeg verbeterde om weer terug naar de gevangenis te kunnen. Volgens entertainmentsite TMZ kreeg hij vervolgens een terugval. Spector zou ademhalingsproblemen hebben gehad.

In de jaren zestig en zeventig boekte Spector zijn grootste successen. Hij produceerde onder meer muziek voor The Ronettes, The Righteous Brothers, The Beatles, John Lennon en George Harrison. Ook was Spector verantwoordelijk voor Ike en Tina Turners River Deep, Mountain High en was hij de grondlegger van de ’wall of sound’-techniek. In 1989 werd Spector opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

In februari 2003 viel Spector, die al bekend stond als een excentriekeling, van zijn voetstuk. Hij werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Clarkson in zijn huis in Los Angeles. Hoewel Spector zijn betrokkenheid altijd heeft ontkend werd hij in april 2009 veroordeeld tot negentien jaar cel.

Phil Spector met John Lennon in de studio: