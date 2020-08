Hoyte van Hoytema: ’Tenet meest complexe film die ik ooit gemaakt heb’

„Het is onmogelijk om Tenet in één gedachte samen te vatten. Er zitten zoveel lagen in deze film”, zegt de 48-jarige Van Hoytema tegen het ANP. „De eerste keer dat ik het script las, kon ik dat ook niet meteen bevatten. Het is complex en overweldigend maar ik wist ook: ik wil dit zien en meemaken.”

De veelbesproken film gaat komende week in première. De hoofdrollen zijn voor John David Washington, Robert Pattinson en Elizabeth Debicki. Washington speelt een geheim agent die de Derde Wereldoorlog moet voorkomen en raakt niet alleen verwikkeld in een strijd met zijn tegenstanders maar ook met de tijd. Dat zorgt voor een aantal ingenieuze (actie)scènes waarin de tijd zowel vooruit als achteruit gaat.

’Buiten grenzen van het normale’

Het leverde Van Hoytema veel extra werk op. Zo moesten sommige scènes vanuit verschillende hoeken meerdere keren worden opgenomen: eentje om de tijd vooruit te laten lopen en eentje om de tijd achteruit te laten lopen. En dan moet dat ook nog geloofwaardig blijven. „Je wilt niet dat je het gevoel krijgt dat het iets bovennatuurlijks heeft wat je kijkt. Je wilt iets aannemelijks hebben dat misschien buiten de grenzen van het normale ligt maar wel geloofwaardig is.”

Na de kaskrakers Interstellar (2014) en Dunkirk (2017) is het de derde keer dat Van Hoytema de handen ineen slaat met Christopher Nolan. De cinematograaf, die met zijn camerawerk voor Dunkirk voor een Oscar werd genomineerd, heeft een goede klik met de Brits-Amerikaanse regisseur.

Chemie

„Met iedere film leer je elkaar weer iets beter kennen. Je weet wat je aan elkaar hebt, wat je kunt verwachten, je kent elkaars ambitie en er is natuurlijk chemie”, legt Van Hoytema uit. Dat helpt allemaal om een betere film te maken, stelt de director of photography. En met Tenet is Nolan volgens hem nog een stukje ambitieuzer dan hij altijd al is.

Van Hoytema en Nolan zijn nu ook veel verder dan ten tijde van Interstellar in 2014. „We kunnen complexere dingen aan. Als Tenet onze eerste film was geweest was het een stuk moeilijker geweest. Al was Interstellar al complex genoeg”, lacht hij.

Druk

Vanwege de coronacrisis lag er zelden zo’n grote druk op een bioscooptitel. Tenet is de eerste grote Amerikaanse blockbuster die uitkomt en het is er voor de industrie alles aan gelegen dat de film een succes wordt. Veel andere filmstudio’s durfden het nog niet aan en stelden hun titels uit.

Van Hoytema noemt het „treurig” dat de markt in deze situatie is beland, maar Tenet is volgens hem wel de ideale film om de bioscopen, voor zover dat mogelijk is onder de geldende maatregelen, weer te vullen. „Er staat een behoorlijke druk op Tenet. Ik hoop echt dat deze film een beetje kan helpen om mensen weer naar de bioscoop te laten gaan.”

Commercials

De cinematograaf houdt zich ondertussen zoet met het draaien van commercials in Amerika, waar hij met zijn gezin woont. „Daar ben ik weer mee begonnen. Dat vind ik leuk om af en toe te doen. Verder is deze quarantaineperiode voor mij hetzelfde als voor iedereen denk ik. Ik breng veel tijd door met familie en doe wat kleine projecten thuis”, zegt Van Hoytema. „Ik heb geen haast om een nieuwe film aan te nemen maar tegelijkertijd zou ik ook graag weer beginnen. We moeten afwachten wat de toekomst ons brengt.”

Tenet gaat woensdag in Nederland en in de rest van Europa in première. De Verenigde Staten volgt volgende week.