Huwelijk Faith Evans en Stevie J na drie jaar voorbij

Evans, bekend van de wereldhit I’ll Be Missing You uit 1997, en de producer trouwden in 2018 in een hotel in Las Vegas. De twee brachten toen ook een gezamenlijke song uit, A minute.

Zowel de zangeres als Jordan, zoals de achternaam van Stevie J voluit luidt, heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving over hun scheiding.

Voor de 48-jarige Evans is het de derde keer dat een huwelijk strandt. Eerder was ze tot zijn dood in 1997 getrouwd met de hiphoplegende Notorious B.I.G. en van 1998 tot 2011 met zakenman Todd Russaw.