Dwayne Johnson begint met opnames Young Rock

Producent Universal deelde maandag een filmpje van Dwayne waarin hij de serie ’een passieproject’ noemt. „Het is gebaseerd op wat ik mijn Forrest Gump-achtige leven ben gaan noemen”, lacht de oud-worstelaar, die ook uitvoerend producent van Young Rock is. „Van mijn gezinsleven tot aan de waanzinnige, onvoorspelbare wereld van het worstelen en mijn tijd in het footballteam van de universiteit van Miami. Alle ups en down, alle gekke verhalen die ik door de jaren heen heb verzameld.”

Het is nog niet duidelijk wie Dwayne zelf gaat spelen in de serie. Er zijn drie jonge acteurs gecast om de jonge Rock in verschillende stadia van zijn jeugd te spelen; de jongste vertolkt hem rond zijn tiende, een andere acteur speelt een 15-jarige Dwayne en een derde acteur kruipt in de rol van de acteur in zijn studentenjaren.