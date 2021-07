’George en Amal Clooney krijgen weer een tweeling!’

De bronnen zeggen dat het gelukkige koppel ter ere van het goede nieuws op 4 juli dit jaar een feestdiner gaven in hun Italiaanse villa. Daar zouden ze hun goede vrienden van het nieuws op de hoogte hebben gebracht. „Amal zou al voorbij haar eerste trimester zijn en haar buikje kun je al een beetje zien. Dus binnenkort weet iedereen het sowieso.”

Volgens de insider was George Clooney enorm enthousiast en ’kon hij niet wachten om het iedereen te vertellen’. Het stel zou vooraf in spanning hebben gezeten of het nog zou lukken om kinderen te krijgen. „Ze wilden het zo graag, maar op haar leeftijd was er geen garantie. George was supertrots dat het toch gelukt is en Amal straalde helemaal.”