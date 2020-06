William en Catherine als vrijwilligers aan de slag

Het koppel ziet hoe belangrijk het is dat er vrijwilligers zijn en pleegde afgelopen week ook verschillende telefoontjes aan organisaties vanwege de Week van de Vrijwilliger. Dat deden William en Catherine om de instellingen en betrokken vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet, ook tijdens de coronacrisis.

Op woensdag belde het echtpaar naar een jongerenorganisatie in West Yorkshire en een corona-initiatief in Wales. In het gesprek met laatstgenoemde prees William hun harde werk. „Jullie zijn van levensbelang voor alle mensen die jullie in de omgeving hebben geholpen.” Catherine hoopt dat anderen geïnspireerd raken en ook een steentje bijdragen, zei ze tijdens hetzelfde telefoontje. „Iedereen heeft wel iets om terug te geven.”

Zelf geven de prins en zijn echtgenote ook terug. De afgelopen weken hebben ze als vrijwilligers gewerkt. Zo hebben ze in april maaltijden verpakt en bezorgd aan geïsoleerde gepensioneerden in de buurt van Sandringham, zo deelde het koppel al op de verjaardag van dochter prinses Charlotte mee. William werkte voor Shout85258, de hulplijn voor mensen met mentale problemen die hij vorig jaar samen met zijn vrouw, broer Harry en schoonzus Meghan heeft opgericht. De prins is een van de meer dan tweeduizend vrijwilligers die is getraind om mensen te steunen bij verschillende soorten problemen.