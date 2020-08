Pierre Bokma speelt weer Hitler

Weisz is momenteel bezig met de casting. „Ik bid dat het doorgaat”, zegt de 82-jarige regisseur refererend aan de coronacrisis. „Het is ontzettend lastig om iets van Harry Mulisch te verfilmen, weet ik van mijn eerdere film naar zijn roman Hoogste tijd. Bij hem gaat alles via de hersenen, terwijl het bij film níet om hersenen gaat. Film komt via een andere weg binnen.”

Siegfried is niet de enige film die Weisz nog wil maken. Als het aan hem ligt komt er ook nog een over het onderduiken van zijn in Auschwitz vermoorde vader, de in 1933 naar Nederland gevluchte Duitse en joodse acteur Géza Weisz, naar wie zoon Géza is vernoemd, en een die zich in het hiernamaals afspeelt.

Pierre Bokma was al eerder te zien als Hitler. Hij vertolkte de Führer tien jaar geleden op het toneel, samen met acteurs Cees Geel, Frank Lammers, Han Römer en Peer Mascini in de voorstelling Ik hield van Hitler. In het tragikomische stuk probeerden de acteurs meerdere kanten van de dictator te tonen. Ook was Bokma als Hitler te zien in de NTR/Zapp-serie Welkom in de jaren 20 en 30.