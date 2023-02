Kijkers Mafs boos om kus: ’Ranzig en totaal ongepast’

Kopieer naar clipboard

Uiteindelijk zijn ze nog geen week samen geweest, maar Nicole en Martijn verschenen woensdag toch weer in Married At First Sight om te vertellen hoe het nu met hen gaat. Hoewel het koppel dus al lang weer gescheiden is, vallen kijkers massaal over het gedrag van Martijn. Te zien is hoe hij twee van zijn vriendinnen op de mond kust en dat is volgens fans van het programma uit den boze.