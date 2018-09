Actrice Marjorie Lord overleden

Marjorie was vooral bekend van haar rol als Kathy O'Hara Williams in de sitcom Make room For Daddy, dat van 1953 tot 1964 te zien was. De serie was zo populair dat het in 1970 een vervolg kreeg, genaamd Make Room for Granddaddy.

De actrice, die daarna vooral veel vrijwilligerswerk deed, stierf op 28 november thuis in Beverly Hills, meldt de krant LA Times. Ze laat een dochter, een zoon en vijf kleinkinderen achter.