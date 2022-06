Harry en Meghan opnieuw op bezoek bij Oprah Winfrey

Voor en achter de auto van het paar reden beveiligers. De kinderen van Harry en Meghan, zoon Archie (3) en dochter Lilibet (1), waren naar verluidt niet mee naar Oprah. Of de Sussexes ’gewoon’ gezellig langskwamen voor een kopje thee óf dat er een nieuw project besproken is, is vooralsnog niet duidelijk.

In maart 2021 gaven Harry en Meghan een interview aan Oprah dat de hele wereld over ging. Hier zeiden ze onder meer dat er binnen de Britse koninklijke familie sprake is van racisme en dat ’een familielid’ hen gevraagd zou hebben hoe donker Archies huidskleur eruit zou zien na zijn geboorte. Zowel Harry als Meghan waren hier destijds zeer verbolgen over. Ook liet de voormalig Suits-actrice weten suïcidale gedachten te hebben gehad toen ze nog met Harry in Londen woonde. Niemand vanuit Buckingham Palace zou haar hulp hebben geboden.