Toren C vanaf januari weer op tv

In het filmpje is te zien hoe de actrices, die de show ook schrijven, zich in hun oude kostuums proberen te wurmen. „Dag lieve mensen. Wij gaan weer komen”, staat erbij. Wanneer in januari Toren C te zien is, is nog niet bekendgemaakt.

De serie, waarin Margôt en Maike zo’n veertig personages in een kantoorgebouw vertolken, is sinds 2008 op de buis. Het laatste seizoen stopte in 2017.