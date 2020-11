Beau van Erven Dorens krijgt praatprogramma op zondagavond

In het programma, dat RTL Exclusief gaat heten, blikt Beau met ’hoofdrolspelers uit het nieuws’ terug op de week. Hoe het nieuwe programma er precies uit gaat zien, wordt op een later moment bekend gemaakt.

Eva Jinek neemt vanaf 4 januari het stokje weer van Beau over op de late avond van RTL 4. In het voorjaar is de presentator weer gewoon in haar plaats te zien met zijn dagelijkse talkshow.