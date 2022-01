Frank Boeijen wil zonder beperkingen op tournee

Na zijn voorzichtige eerste stappen in de muziek eind jaren 70, alle (hit-)successen in de jaren 80 met de Frank Boeijen Groep en de schier onophoudelijke stroom soloplaten die daarna uit zijn handen kwam, is een nieuw album op zich geen nieuws bij deze man. Wel opmerkelijk: „Er zit vier jaar tussen Subliem gebaar en de vorige en dat gat is nooit eerder zo groot geweest. Dat heeft natuurlijk alles met de pandemie te maken.”

Dit is maar liefst je dertigste plaat, hoe vind je dat zelf klinken?

„Als heel veel. Bovendien zijn het er wel meer, maar we tellen niet alles mee. Toch kan ik me ieder album tot in detail herinneren, plus waar en met wie het is opgenomen. Ze zijn echt wel heel zorgvuldig gemaakt allemaal. Och, ik kreeg in 1990 al een Gouden Harp voor mijn oeuvre. Maar om dan meteen te stoppen? Nee hoor.”

Wat denk je je te gaan herinneren over de totstandkoming van Subliem gebaar ?

„Ten eerste dat flinke hiaat tussen deze en mijn vorige. Hoewel producer Ton Snijders en ik gestaag doorgewerkt hebben, ook tijdens de crisis. Daarnaast is het vooral een heel weloverwogen selectie uit een hele stapel liedjes. Deze tijd laat zich makkelijk vertalen naar wat sombere muziek, maar ik wilde bijna het tegenovergestelde maken. Ik wilde een soort voorschot nemen op de toekomst, waarin we hopelijk weer onbeperkt kunnen gaan spelen.”

Toch even: wat heeft de pandemie jou gekost?

„Ik schat zeker 120 optredens, met de gemiddeld zestig concerten die ik jaarlijks geef. Dat is best een groot verlies. En natuurlijk hebben ook wij met een kleinere bezetting voor kleine gezelschappen van dertig, vijftig, honderd man gespeeld. Maar op een gegeven moment heeft dat geen zin meer. Je wilt spelen, contact met je publiek. Zo hebben we tijdens een aantal optredens de stoelen op het podium gezet, zodat toeschouwers ook eens van die kant de zaal kunnen inkijken. Dat zijn mooie ervaringen. Aan de andere kant moet optreden ook wat opbrengen.”

In hoeverre heb je het daarnaast fysiek, dan wel mentaal nodig?

„Naarmate je minder speelt, merk je wel dat je conditie achteruit gaat. Het blijft een flinke inspanning die je levert als je ergens anderhalf à twee uur gaat staan zingen. Geestelijk mis ik vooral het reizen. Al is het maar door Nederland en België. In al die steden ligt inmiddels een stukje van onze geschiedenis en die bezoek ik graag.”

Dat horen we ook in het nieuwe nummer Het park, waarin je zingt door je eigen lied te lopen.

„Dit gaat over het Nijmeegse Kronenburg Park. Als kind wandelde ik daar met mijn moeder. Later ben ik er naar de middelbare school gegaan. In de jaren 80 kwam ik er vaak omdat mijn gitaristen in die buurt woonden. Toen zag je hoe het in verval raakte. Een decennium later zag ik gelukkig ook dat de boel weer is opgeknapt. Verder heb ik natuurlijk dat lied gemaakt, wat heeft bijgedragen aan de bekendheid van het park. En in 1989 hebben we daar op een zwoele zomeravond een magisch concert gegeven, waarin álles samen kwam. Wat zal ik zeggen? Er zit zo veel van mijn leven in dit park. En ik kom er nog steeds.”

Ook opvallend is het lied Mijn geliefde luisteraar.

„Ik vroeg me af of er wel eens eerder een singer-songwriter geweest is die een ode bracht aan zijn publiek. Volgens mij niet. Dit lied is een handreiking. Hiermee wil ik zeggen: hopelijk zullen we elkaar snel weer zien.”

Gaat dat lukken met de nieuwe maatregelen?

„Als we om 22.00 uur moeten stoppen dan moeten we eigenlijk om 19.00 uur beginnen, wat best een onhandige tijd zal zijn voor bezoekers. Bovendien is het erg kort dag allemaal, want de tour begint al over twee weken. Om eerlijk te zijn snap ik het huidige beleid niet. Er is volop aangetoond dat in theaters, maar bijvoorbeeld ook musea alles veilig geregeld kan worden, dat er prima gepaste afstand kan worden gehouden, dat er op QR-codes kan worden gecontroleerd. En toch staan we als cultuur zijnde iedere keer achteraan in de rij.”

Is met pensioen gaan weleens door je hoofd geschoten?

„Geen sprake van! Bob Dylan is in de tachtig, Charles Aznavour was in de negentig. Net zoals we tijdens de pandemie telkens weer gestaag verder zijn gegaan met waar we mee bezig waren, ga ik voorlopig gewoon door hoor!”

’Subliem gebaar’ is nu uit. Info en speeldata: frankboeijen.nl