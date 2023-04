Mia en Dion brengen Burning Daylight vrijdag live op tv ten gehore

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper geeft vrijdag een liveoptreden in de talkshow Khalid & Sophie. Het is de eerste keer dat zij hun nummer Burning Daylight live op televisie zullen zingen, meldt de talkshow woensdag. Naast het duo zal ook Duncan Laurence, die meeschreef aan het lied, aanschuiven in de studio.