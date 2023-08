Geen recensent mocht hem zien: hoe slecht is Meg 2 echt?

De actiefilm The Meg 2 werd nergens ter wereld vóór de release aan filmjournalisten vertoond, wat vaak géén goed voorteken is. De Telegraaf ging de uitdaging aan en bekeek de rampenfilm donderdagochtend tijdens de eerste reguliere voorstelling in een Amsterdamse bioscoop.

Ⓒ Foto Courtesy Warner Bros. Pictures