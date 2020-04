Britt Dekker: ’Ik dacht dat ik niet zoveel empathie had’

Ⓒ WilliamRutten

Britt Dekker heeft zich voor Britts gouwe ouwen ondergedompeld in het bestaan in een bejaardenhuis. Ze praat met de werknemers, helpt mee met de verzorging en zorgt voor vermaak. De opnames liggen stil, maar de presentatrice heeft de ouderen beloofd om terug te komen. „Het was extra lastig ze achter te laten, omdat ze nu zo alleen zijn.”