Voorlopig geen nieuw seizoen Wegmisbruikers door corona

„De cameraploegen kunnen niet meerijden met de politie in verband met Covid-19”, legt hij uit. Dus geen nieuwe opnamen helaas!” Het is niet bekend of het programma na de coronacrisis wel weer terugkeert op televisie.

In Wegmisbruikers wordt het rijgedrag van bestuurders in het verkeer geanalyseerd. Ook worden er tips gegeven voor goed rijgedrag en kunnen kijkers vragen stellen over verkeersboetes. Het programma, dat wordt gepresenteerd door André van der Toorn en oud-verkeersofficier Koos Spee, trok de afgelopen jaren tussen de 500.000 en een miljoen kijkers.

In het voorjaar werd het 25e seizoen van Wegmisbruikers uitgezonden.