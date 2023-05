Christina Applegate wil blijven acteren ondanks MS-diagnose

Applegate kreeg in de zomer van 2021 de diagnose multiple sclerose. De ongeneeslijke zenuwaandoening maakt het steeds lastiger voor haar om te bewegen, waardoor ze vorig jaar besloot om te stoppen met acteren.

In gesprek met Vanity fair nuanceert ze deze uitspraken nu. Applegate wil het liefst niet meer voor de camera verschijnen, maar is nog wel beschikbaar voor stemacteerwerk in animatiefilms en series. Ze wil blijven werken om haar gezin te onderhouden én zichzelf te blijven uitdagen.

Married with children

Mogelijk wordt een van haar eerste projecten een animatieserie van Married with children, de sitcom waarin ze tussen 1987 en 1998 te zien was als het dommige blondje Kelly Bundy. Naast Applegaten hebben ook alle andere oorspronkelijke castleden hun medewerking toegezegd.

Waar en wanneer de serie verschijnt is niet duidelijk, ook omdat er voorlopig nog geen zich is op een einde van de schrijversstaking die de productie van Amerikaanse tv-series volledig platlegt. Applegate is berustend „Het ligt niet in onze handen, dus we wachten nu gewoon maar af.”