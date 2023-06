Premium Het beste van De Telegraaf

De (ex-)vrouwen van Silvio Berlusconi: hoe ouder hij werd, des te jonger de vrouwen

Door Guy Stevens en Michaël Temmerman Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden. De Italiaanse oud-premier stond geregeld in de schijnwerpers en niet alleen maar vanwege zijn carrière. Ook zijn woelige liefdesleven werd breed uitgemeten, daar viel immers genoeg over te vertellen. Dit zijn de (ex-)vrouwen van Silvio Berlusconi. Met één duidelijk patroon: hoe ouder hij werd, hoe jonger zij werden.