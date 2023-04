Actrice Hayden Panettiere hint op verzoening met ex die haar mishandelde

Panettiere vormde jarenlang een koppel met de Oekraïense bokskampioen Vladimir Klitsjko, maar het paar ging in 2018 uit elkaar. Daarna had ze een relatie met Hickerson, maar ook aan die relatie kwam in 2020 een einde, nadat hij haar meermaals had geslagen. Hickerson werd in 2021 veroordeeld voor huiselijk geweld, en zat 33 dagen in de cel.

Desondanks is hij nog steeds een belangrijk onderdeel in het leven van Panettiere, zo vertelt de actrice aan The New York Post. Hickerson was tijdens het interview in haar appartement. Hoewel ze hem tijdens het vraaggesprek herhaaldelijk ’babe’ noemde, beantwoordde ze niet direct de vraag of de twee weer bij elkaar zijn. Ze zei slechts: „Er zijn daar wel wat gevoelens, ja.”

De keuze van Panettiere om opnieuw de banden met haar ex aan te halen, ging volgens haar niet over één nacht ijs. „Ik deed er niet lichtzinnig over”, aldus de actrice.