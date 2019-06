Geordie Shore-deelneemster Holly Hagan is verloofd

Holly is door het dolle heen, zo schrijft ze op Instagram. „Bedankt dat je ziet hoe f*cking fantastisch ik eigenlijk ben en voor dat je me dat elke dag vertelt. Bedankt dat je me het gelukkigste meisje op de hele wereld maakt. Ik dacht niet dat het mogelijk was om nog meer van je te houden dan dat ik al deed, maar dit gevoel is echt overweldigend. (...) Ik geloofde nooit in happy endings, maar ik geloof dat dit die van mij is.”

Andere deelnemers van Georde Shore zijn dolblij voor Holly. Charlotte Crosby laat weten: „Het is in de openbaarheid! Ik hou zoveel van je en ik ben zo zo zo zo blij. Ik kan niet wachten om bruidsmeisje te zijn.” Marnie Simpson: „Gefeliciteerd, zoooo blij voor jullie allebei, jullie worden de beste bruid en bruidegom ooit.”

Holly en Jacob ontmoetten elkaar twee jaar geleden op het Spaanse eiland.