Klappen voor Kees van der Spek: ’Ik zat hoog in mijn emotie’

Door Patricia Cortie

Kees van der Spek in Nigeria. Ⓒ EndemolShine Nederland

Kees van der Spek is stad en (buiten)land afgereisd voor een nieuw seizoen van Oplichters aangepakt. Hij trapt af met het verhaal van voormalig danseres Chedwa Polak, die erin werd geluisd door een jeugdvriend. „Zij erfde twee ton van haar moeder. Die vriend haalde haar over dat te investeren in een villa op Ibiza. Het geld is weg, en zij heeft nog steeds niets teruggezien.”