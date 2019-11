Foo Fighters-drummer ’solo’

Met zijn eigen band The Coattail Riders brengt hij vandaag zijn derde soloplaat Get the money uit. Hoewel, solo?

De musici die hun medewerking verleenden opsommen grenst aan opschepperij, maar komt ie: Queen’s Roger Taylor, Joe Walsh van The Eagles, Duff McKagan van Guns N Roses, Chrissie Hynde van The Pretenders, Nancy Wilson van Heart, collega Dave Grohl zelf natuurlijk. En dan zijn we er nog niet hè!

Qua muziek: fraaie glamrock hier en daar, spetterende hardrock, plus wat progressiever werk. Alleen over dat laatste, zo’n You’re no good at life no more bijvoorbeeld, zijn wij minder enthousiast. Verder prima portie gitaarmuziek. Taylor Hawkins kan écht wat.