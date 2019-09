Ilse Warringa en Tim Douwsma in The Christmas Show

Eerder werd al bekend dat Famke Louise, Carlo Boszhard en Celinde Schoenmakers meedoen met The Christmas Show, die dit jaar in het teken staat van het sprookje Doornroosje. Carlo maakte opnieuw samen met Maurice Wijnen het script.

Ilse is naast Famke en Esmée een van de drie feeën, Tim kruipt in de rol van de prins. Daarmee kan de zanger een item van zijn bucketlist afstrepen. „The Christmas Show stond er eigenlijk altijd wel op. Ik houd ook heel erg van de kerst en van die sfeer. En dan zo’n rol mogen spelen als prins. Dat is wel kicken”, zegt hij tegen het ANP.

Over de top

Bezoekers kunnen in ieder geval een heel ijdele prins verwachten. „Maurice waarschuwde mij daarvoor, maar daar heb ik echt geen moeite mee”, lacht Tim. „Ik vind het wel leuk om dat heel erg over de top neer te zetten.”

Voor Ilse, die gedurende haar carrière al zo’n beetje alle theaters in Nederland van binnen zag, is het vooruitzicht van de Ziggo Dome nog een beetje onwennig. Toch wist ze direct dat ze mee wilde doen. „Carlo vroeg mij bij opnames van de TV Kantine en toen dacht ik: ja, dit is zo iets hysterisch in de Ziggo Dome, dat wil ik wel een keertje meemaken.”

Megalomaan

„Ik heb wel in veel grote zalen gestaan, maar zo’n grote bak... dat is zo megalomaan. Dat heb ik echt nog nooit gedaan”, gaat Ilse verder. „Ik vind het daarom wel spannend. Ik zal wel uit een ander vaatje moeten tappen.”

Doornroosje en de Kerstprins is op 21 december voor het eerst te zien. Een dag later is er nog een voorstelling. De kaartverkoop is al van start gegaan.