Schilder Tholen ging zijn eigen weg

Zelfportret van Willem Bastiaan Tholen in bosrijk landschap uit 1895. Ⓒ Foto Dordrechts Museum

De schilder Willem Bastiaan Tholen (1860-1931) is befaamd om zijn Zuiderzeegezichten en het ingetogen portret dat hij van de loom lezende zusjes Arntzenius maakte. Maar de variëteit van zijn omvangrijke oeuvre is beduidend veel groter. De productieve kunstenaar, die zes dagen per week aan het werk was, zag overal een schilderij in: van huizen in aanbouw tot een lege zee of het rauwe interieur van een slachthuis. Tholen durfde alles aan. Er ontging hem niets, zelfs niet het kleinste detail.