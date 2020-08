Crewleden The Voice Senior positief getest op corona

Zender RTL en producent ITV bevestigen het nieuws. ITV verklaart: „De opname van de semi-live finale van The Voice Senior, die aankomende dinsdag gepland stond, wordt uitgesteld aangezien twee crewleden positief getest zijn op het coronavirus. Op dit moment staan we in nauw contact met de GGD. Zij zijn bezig met het bron- en contactonderzoek.”

De producent neemt meteen verdere maatregelen „Uit voorzorg laten we alle crewleden, kandidaten, coaches en presentatoren testen. Totdat we zeker weten dat we de finale veilig en verantwoord kunnen opnemen wordt deze uitgesteld tot nader order.”

Gerard Joling, die dit jaar zijn rentree maakte als coach ter vervanging van Marco Borsato liet zich voor opnames van zijn andere programma Joling in het Buitenland ook al testen. Ook juryleden Angela Groothuizen, Ilse DeLange en Frans Bauer worden dus getest, evenals presentatoren Martijn Krabbé en Lieke van Lexmond.

RTL liet weten blij te zijn met de snelle actie van de producent.

