Deze week keren zij terug in de schoot van de familie Queen waarschuwt Harry en Meghan: ’Maak geen drama!’

Door Evert Santegoeds

De Queen is naar verluidt blij Harry en Meghan weer te zien, maar heeft wel een waarschuwing uitgesproken. Ⓒ Getty Images

Weinig mensen zullen het nog voor mogelijk hebben gehouden, maar deze week lijkt het dan toch te gaan gebeuren: prins Harry en hertogin Meghan, die samen de hele koninklijke familie weer onder ogen zullen komen. Terwijl hun kinderen als ijsbreker zullen fungeren, maakt met name prins William zich zorgen over zijn broer. Ondanks een harde waarschuwing van de jubilerende Queen verwacht hij dat het opstandige paar wat stunts in petto heeft…