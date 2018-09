Prinses Madeleine laat hond inslapen

"De hond was ziek en de prinses heeft moeten besluiten het dier te laten inslapen", aldus Ann-Christine Jernberg tegen boulevardkrant Aftonbladet.

Zorro, een Jack Russel, was een geschenk van Madeleine's toenmalige geliefde Jonas Bergström bij haar 24e verjaardag in 2006. Toen het paar in 2010 uiteen ging omdat Jonas zijn verloofde had bedrogen, vergezelde Zorro de prinses onder meer bij haar verhuizing naar New York. De hond dook ook regelmatig op bij familiefeesten en op gezinsfoto's.

Het hof kon niet zeggen wanneer Zorro precies is overleden.