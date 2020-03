Weird Al Yankovic weigert parodie over coronavirus

Fans hadden de Amerikaan gevraagd om een liedje te maken op de melodie van My Sharona van The Knack uit 1979. „Nee sorry. Ik ga ’My Corona’ niet doen”, stelde Weird Al zijn volgers teleur.

Hoewel de komiek geen nummer maakt over het coronavirus, zong hij eerder al wel een parodie van My Sharona. In het liedje My Bologna bezingt hij zijn liefde voor boterhamworst.

Voor Yankovic ging een parodie over het coronavirus dan misschien te ver, afgelopen maand was in de radioshow van Lex Gaarthuis wel een ’coronalied’ te horen. In het nummer werd opgeroepen om geen Chinees meer te eten in verband met mogelijke besmetting door het Coronavirus. „Vreet geen Chinees, dan heb je niet te vrezen, want voorkomen is beter dan Chinezen”, zo was te horen in het lied.

De Nederlandse Chinese gemeenschap noemt het nummer discriminerend en haatzaaiend en verschillende mensen hebben aangifte gedaan. Radio 10 en Gaarthuis hebben hun excuses aangeboden. Ook is de video van alle kanalen verwijderd.