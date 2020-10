Chris Pratt oefent jaar voor bijzondere prestatie: ’Doe dit in quarantaine’

„Ik ben al het hele jaar aan het oefenen om een Rubiks kubus onder een minuut op te lossen zodat ik het op Instagram kan posten. Het is me eindelijk gelukt”, schrijft Chris bij een video van de mijlpaal. „Het wereldrecord is iets van 5 seconden. Dat komt eigenlijk door zwarte magie, denk ik. Dus dat telt niet vind ik. Grapje. De kinderen die een Rubiks kubus kunnen oplossen in minder dan 10 seconden zijn mijn helden. Zit je in quarantaine? Haal een Rubiks kubus.”

Ook andere sterren lukt het vliegensvlug een kubus in de juiste volgorde te krijgen. Zo kan ook Will Smith het in minder dan een minuut en deed Justin Bieber er tijdens Carpool Karaoke minder dan 2 minuten over.

Die tijden komen echter niet in de buurt bij die van de zogenoemde ’speedcubers’. Het wereldrecord staat momenteel op naam van de Chinese Yusheng Du, hem lukte het om de puzzel in 3.47 seconden op te lossen.