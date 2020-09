BN’ers zetten zich in voor nieuwe ALS challenge

Door de coronacrisis vallen veel acties en evenementen weg waarmee normaal geld wordt ingezameld voor de stichting. In 2014 domineerde de Ice bucket challenge, waarbij mensen een emmer ijswater over zichzelf moesten gieten. Nu is daar de Eyes bucket challenge: doel van het spel is om zoveel mogelijk emmers water over jezelf te kieperen door met je ogen te knipperen.

„Veel ALS-patiënten zijn overigens noodgedwongen goed in de Eyes Bucket Challenge. Als gevolg van hun ziekte vallen spraakvermogen en spierkracht uit, waardoor communiceren via een oogbestuurde computer hun dagelijkse werkelijkheid is door met je ogen te knipperen”, aldus Gorrit Jan Blonk, directeur-bestuurder van Stichting ALS Nederland.