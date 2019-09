Neem je zwembroek mee

Het fraaie, in 2011 gerestaureerde openluchtbad is een bezoekje meer dan waard. Er kan gewandeld worden rondom het bad. Sla vooral niet het verliefdenpaadje over, waar menig kus heimelijk werd uitgewisseld. In enkele badhokjes is een expositie ingericht met oude foto’s. Neem ook je zwembroek mee, want bij goed weer kan je zelf ook in het water plonzen.

Strandbad Winterswijk, zaterdag 14 en zondag 15 september.