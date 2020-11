Dit zijn de nieuwe stellen van Ik Vertrek!

In de allereerste aflevering staat het duo Richard en Aadje uit Naaldwijk centraal. De twee mannen gaan een avontuur aan in de Spaanse badplaats Calpe om een Bed & Breakfast te beginnen in een villa in Versailles-stijl, meldt AvroTros. Hun viervoeters, pitbull Joey en bulldog Charles zullen meeverhuizen.

Familie Mensing. Ⓒ AvroTros

Jean Paul en Rosalie Mensing en hun kinderen Aras en Isabella maken in de tweede aflevering van hun favoriete vakantieland Italië hun nieuwe thuisland. Het gezin strijkt neer in de regio Umbrië, waar zij een vervallen pand hebben gekocht met een flink stuk grond erbij.

Ronald en Janine. Ⓒ AvroTros

Tijdens een vakantie komen Ronald en Janine tot de conclusie dat ze toe zijn aan verandering in hun leven en al gauw wordt de knoop doorgehakt: ze gaan naar Frankrijk! Het stel gaat de uitdaging aan en koopt een gedateerde chambres d’hôtes in de Vogezen.

Brigitte en Laurens Ⓒ AvroTros

Brigitte en Laurens gaan na een mislukt avontuur in Frankrijk voor een herkansing in Duitsland. Toch zal het charmante plekje tussen de koeien niet hun eindbestemming zijn, dat is namelijk Spanje.

Emmy en Rutger. Ⓒ AvroTros

Natuurlijk mag een heus chateau niet ontbreken in een nieuwe reeks Ik Vertrek. Emmy, die een relatie heeft met Rutger, heeft haar zinnen gezet op een kasteel in het Franse Douzillac. Hoewel Rutger voorlopig niet wil mee verhuizen, is Emmy vastberaden het pand om te toveren naar een chambres d’hôtes met minicamping.

Het nieuwe seizoen van Ik Vertrek is vanaf vrijdag 27 november te zien op NPO 1 rond 20:30 uur.