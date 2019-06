Koningin Elizabeth en Donald Trump herdenken D-day in Portsmouth

Ⓒ AFP

Koningin Elizabeth, prins Charles en Donald en Melania Trump wonen woensdag in de Engelse haven Portsmouth een grote herdenkingsplechtigheid bij ter gelegenheid van de 75e verjaardag van D-day. Veteranen, staatshoofden en regeringsleiders staan stil bij de landing van de geallieerden in het door nazi-Duitsland bezette westen van Europa. Oost-Europa werd toen al in hoog tempo bevrijd door de Sovjet-Unie.