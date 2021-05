Andere Tijden blijft toch op tv

Ook gaat Andere Tijden documentaireseries maken, die verschijnen op NPO Start, en wordt er gewerkt aan nieuwe geschiedenisprogramma’s voor online van de NTR. De nieuwe programmering gaat vanaf 1 januari 2022 in. Voor de lange en korte geschiedenisseries van de NTR verandert er niets, die gaan door in hun huidige vorm. „Al met al zijn we ervan overtuigd dat we met dit pakket blijven voorzien in de behoefte aan hoogwaardige geschiedenisprogrammering, niet alleen voor de huidige kijkers van Andere Tijden maar ook voor een nieuw publiek, met name ook voor nieuwe generaties”, aldus mediadirecteur NTR Willemijn Francissen.

Vorige week werd bekend dat de NPO wilde stoppen met de reguliere uitzendingen van Andere Tijden, die op de late woensdagavond te zien waren. Dit plan leidde tot veel commotie, zowel op sociale media als in politiek Den Haag. Een 24-jarige student startte zelfs een petitie, die door 83.000 mensen is ondertekend.

De NTR is dankbaar voor alle steun die hij heeft ontvangen. „Het doet de NTR en de makers van Andere Tijden enorm goed dat zoveel mensen zich hardop uitspreken voor het behoud van Andere Tijden en het belang van een serieus geschiedenisprogrammapakket bij de NPO”, zegt Marja Ros, hoofdredacteur geschiedenis bij de NTR.