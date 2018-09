Erland Galjaard: nieuwe stappen tegen Quote?

"De publicatie in Quote en de uitlatingen van Van den Broeke (de hoofdredacteur, red.) zijn puur effectbejag. Heeft niks meer met journalistiek te maken", zegt de RTL-baas in een interview met HP De Tijd. "Ik overweeg een advocaat uit te laten zoeken of je zomaar dit soort dingen kunt verzinnen en roepen in een rechtszaal."

Wendy spande in oktober een kort geding aan tegen Quote, nadat het blad suggereerde dat de presentatrice een cokeverslaving zou hebben en daar voor haar huwelijk met Erland enige tijd voor in een afkickkliniek zou hebben doorgebracht.

Ze noemde het verhaal 'compleet uit de lucht gegrepen' en werd door de rechter in het gelijk gesteld. "Ik wil pertinent níét dat dit aan mij, een gezonde, positieve, hardwerkende vrouw, blijft kleven", zei ze na afloop van het kort geding.

"Toen die Van den Broeke ook nog zei: 'Op haar huwelijksfoto zag Wendy er doorgesnoven uit', dacht ik echt: jij moet niet in mijn buurt komen", fulmineert Galjaard. Wendy heeft het smartengeld dat zij eiste, 15.000 euro, toegekend gekregen. Dat gaat naar een goed doel.