Prins Andrew verleidde vrouwen met... de TROON

Prins Andrew had zo zijn eigen trucjes om vrouwen te verleiden Ⓒ Getty Images

Een prinsheerlijk leven... dat is wel wat Andrew voor zichzelf had gecreëerd als lievelingszoontje van de Queen. In het paleis had hij een appartement waar hij zich als een vis in het water voelde, maar ook daarbuiten gedroeg hij zich alsof het allemaal van hem was. Handig voor ’de vrouwtjes’. Dat vertellen paleisinsiders, die onthullen hoe Andrew de grenzen van wat normaal is binnen Buckingham Palace, meerdere malen overschreed.