Big Machine Records ontkent claim Taylor Swift

Big Machine Records is sinds juli in handen van de bekende sterrenmanager Scooter Braun. Hij werd daardoor in een klap eigenaar van bijna alle muziek van Taylor Swift omdat het label de rechten op de originele opnames heeft. Volgens de zangeres was dit onderdeel van een jarenlange treitercampagne van Scooter. Taylor overweegt daarom om haar eerste zes albums opnieuw in te zingen.

In een statement zegt Big Machine Records nu ’geschokt’ te zijn door de aantijgingen van Taylor. Het label heeft haar naar eigen zeggen nooit iets verboden. „We hebben niet eens het recht om te zeggen dat ze niet mag optreden met haar oude muziek. Sinds ze ons heeft verlaten hebben we juist geprobeerd om aan al haar verzoeken te voldoen.”

Veiligheid

Het team van Scooter vindt dat ze er alles aan hebben gedaan om het gesprek met Taylor gaande te houden en een oplossing te vinden. „We zagen vooruitgang in de afgelopen twee weken en waren optimistisch dit conflict te beëindigen”, zo staat in de verklaring. Big Machine Records vindt het dan ook verwerpelijk dat Taylor het label op sociale media zwart maakt en haar fans inschakelt om zich uit te spreken over de kwestie. „Dat heeft grote gevolgen voor de veiligheid van onze werknemers en hun gezinnen.”

De platenmaatschappij richt zich tot slot rechtstreeks tot Taylor: „Je verhaal klopt niet. Het enige dat wij willen is een open en eerlijk gesprek. Dan zul je zien dat er van onze kant alleen maar respect, vriendelijkheid en steun is. Tot op heden heb je niet een van onze uitnodigingen om te praten geaccepteerd”, aldus Big Machine Records. „Wij hebben een gezamenlijk doel, je fans het entertainment bieden dat ze verdienen.”