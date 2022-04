Actrice Pamela Teves (72) krijgt rol in GTST

Teves speelde diverse rollen in meer dan twintig theaterproducties. Ze is onder andere bekend van haar vertolking van Fräulein Schneider in de musical Caberet. Op televisie verwierf Teves bekendheid door haar rol in de soap Onderweg naar morgen. De actrice gaf meer dan zestien jaar gestalte aan het personage Bettina Wertheimer.

Welke rol Teves in GTST gaat vertolken en vanaf wanneer ze te zien is in de soap, is nog niet bekend.