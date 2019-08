Aaron Paul dolblij met vervolg op Breaking Bad

Twee jaar geleden werd Aaron gebeld door Gilligan om te praten over het tienjarig jubileum van Breaking Bad. „Aan het einde van ons gesprek liet hij vallen dat hij een idee had voor een vervolg en hij wilde weten wat ik er van vond. Ik wist niet hoe snel ik moest antwoorden dat ik voor Vince door het vuur zou gaan.”

Nadat Aaron het script had gelezen was hij verbluft. „Ik kon zeker een halve minuut of een minuut niet praten. Ik was helemaal in gedachten verzonken”, aldus de acteur. „Ik was zo blij dat Vince mij op deze reis mee wilde nemen.”

Geheim

De 39-jarige Aaron Paul kruipt voor El Camino: A Breaking Bad Movie weer in de huid van Jessie Pinkman. In de film wordt duidelijk hoe het hem is vergaan na de gebeurtenissen in het laatste seizoen van Breaking Bad. Of er ook andere bekende personages terugkeren is nog niet duidelijk.

Volgens Aaron blijft dat met opzet geheim, net zoals het een verrassing moest worden dat er überhaupt een film kwam. „Het enige dat ik kan zeggen is dat mensen waarschijnlijk heel blij zijn met wat ze straks te zien krijgen.” El Camino is vanaf 11 oktober op Netflix te zien.