Echte Gooische moeders klagen over borsten

De Gooische dames zijn terug op tv: ’Vijf kippen met ieder een eigen mening’. Ⓒ Foto RTL

Het is maar weinigen gegeven om voor een citytrip in eigen land in een privéjet te stappen. En wie heeft er een zwembad in de tuin waar ’junior’ met een eigen badmeester voor het A-diploma oefent? In de wereld van Echte Gooische moeders is het doodgewoon.