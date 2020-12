Bibi Breijman in rouw: ‘Negen tumoren in zijn hoofd’

„Vandaag is een droevige dag...”, begint ze haar bericht. „Zo stond mijn oma een aantal weken geleden nog in haar kracht voor de camera in Het perfecte plaatje. Omdat deze dag vrij ingrijpend was, werd zij bijgestaan door haar partner. Hij wilde ook heel graag nog een keer het Indisch monument zien. Ze beleefden samen een prachtige dag.”

Kort daarna sloeg het noodlot echter toe. „ Nog geen week later bleek dat hij negen tumoren in zijn hoofd had zitten... Lieve Rhody, wat hebben jij en mijn oma een bijzonder mooi verhaal. Ik hoop het ooit op te mogen schrijven. Maar ik hoop vooral dat je een goede muziek installatie hebt daar boven.”