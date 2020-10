Ophef om ’blanke Gal Gadot’ als Cleopatra belachelijk gemaakt

Ⓒ Getty Images

Dat Gal Gadot gecast is om de iconische Egyptische koningin Cleopatra te spelen in een te verschijnen historisch epos heeft tot ophef geleid op social media. Critici meenden dat Gadot, als blanke Israëlische vrouw die rol niet zou kunnen spelen en dat de rol aan een Afrikaanse of donkere actrice gegeven had moeten worden, schrijft Daily Mail.