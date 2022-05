Sarah Ferguson begint productiehuis voor films en series

Het productiehuis zou al werken aan een miniserie gebaseerd op de voor een Oscar genomineerde korte film The Voorman Problem van regisseur Gill. Ook is er volgens Variety een biopic in maak over de iconische Japanse fotografe Masahisa Fukase.

De hertogin van York, die eerder getrouwd was met de Britse prins Andrew, was in 2009 al een van de mede-producenten van de film Young Victoria van regisseur Jean-Marc Vallée.

Onlangs sloot Ferguson ook een deal in de boekenwereld. In samenwerking met de Australische uitgeverij Serenity Press zal ze 22 boeken uitbrengen. Haar eerste boek, Demon's Land, komt eind juni uit.